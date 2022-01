MLB／歐提茲首年票選就進名人堂 禁藥雙雄還是出局了

大聯盟2022年名人堂票選名單出爐,紅襪球星「老爹」歐提茲(David Ortiz)成為唯一入選者,「禁藥雙雄」邦茲(Barry Bonds)及克萊門斯(Roger Clemens)最終仍出局。

根據美國棒球作家協會(BBWAA)公布的票數,歐提茲獲得77.9%、307票,是唯一超過75%門檻的球員,取得資格第一年就入主名人堂。

「我很榮幸能夠獲選進入名人堂。」歐提茲表示:「這是球員的最高榮譽,感謝棒球作家們願意考慮我生涯的全貌,不只是看數據,而是把我在紅襪隊、波士頓市的貢獻都納入其中。」

Big love for Big Papi.



David Ortiz is a first-ballot Hall of Famer. pic.twitter.com/wEtLLHalXv