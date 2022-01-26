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MLB／歐提茲首年票選就進名人堂 禁藥雙雄還是出局了

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
「老爹」歐提茲第一年獲票選資格就入主名人堂，得知消息後也非常開心。 美聯社
「老爹」歐提茲第一年獲票選資格就入主名人堂，得知消息後也非常開心。 美聯社

大聯盟2022年名人堂票選名單出爐，紅襪球星「老爹」歐提茲（David Ortiz）成為唯一入選者，「禁藥雙雄」邦茲（Barry Bonds）及克萊門斯（Roger Clemens）最終仍出局。

根據美國棒球作家協會（BBWAA）公布的票數，歐提茲獲得77.9%、307票，是唯一超過75%門檻的球員，取得資格第一年就入主名人堂。

「我很榮幸能夠獲選進入名人堂。」歐提茲表示：「這是球員的最高榮譽，感謝棒球作家們願意考慮我生涯的全貌，不只是看數據，而是把我在紅襪隊、波士頓市的貢獻都納入其中。」

歐提茲成為第一位以「真」指定打擊之姿在第一年就入選名人堂的球員，他在生涯出賽的2408場中，有84.2%擔任指定打擊，生涯累積541轟、632支二壘打、1768分打點、2472支安打，入選10次明星賽、獲得7座銀棒獎。

而敲出大聯盟生涯最多762轟的邦茲、354勝的投手克萊門斯，在開票4成左右時還在門檻內，但兩人最終獲得66%、65.2%的選票，無緣入主，另外索沙（Sammy Sosa）、席林（Curt Schilling）也都未過門檻，四人都是最後一次被票選。

最後一次獲票選資格的克萊門斯還是無緣入主名人堂。 美聯社
最後一次獲票選資格的克萊門斯還是無緣入主名人堂。 美聯社

邦茲未來想進名人堂只能透過委員會提名了。 美聯社
邦茲未來想進名人堂只能透過委員會提名了。 美聯社

邦茲、克萊門斯、索沙純論成績絕對是名人堂等級，但身上都有禁藥陰霾，也是投票者考慮的因素，歐提茲雖然在2009年被紐約時報爆出在2003年的「禁藥104人名單」中，但大聯盟是在2004年才頒布禁藥法規，歐提茲一直到2016年退休時也都未曾被驗出使用禁藥。

「血襪」席林生涯拿下216勝、3座世界大賽冠軍，成績也毋庸置疑，過去兩年都得票率都超過70%，但就是無法跨過門檻，原因在於過去發表過的歧視性言輪被扣分。

席林本人也不希望再列入名人堂票選名單，而是尋求資深球員的認可，邦茲、克萊門斯、索沙以及席林都還有入選機會，就看接下來現代棒球委員會是否會將他們選入名人堂。

名人堂 歐提茲

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