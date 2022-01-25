MLB／勇士和運動家談歐森交易 擬佛里曼離隊備案？
明星一壘手佛里曼（Freddie Freeman）封館前尚未簽約，雖然外界普遍認為他會回歸母隊勇士，但雙方遲遲未能達成共識，根據外媒報導，勇士也已經為佛里曼離隊草擬備案，有意向運動家交易歐森（Matt Olson）。
因為雙方未能達成協議，佛里曼也曾和其他球隊進行會面，勇士對於留下這名明星球員充滿不確定性，因此制服組決定為此尋找替代方案，根據外媒《The Athletic》透露，勇士在封館前曾和運動家討論過交易歐森的可能性，報導還特別強調勇士對於這筆交易相當認真，並非隨口評估。
27歲的歐森是2012年選秀首輪新秀，於2016年上到大聯盟，去年打出生涯年，不但首次入選明星賽，出賽156場比賽，繳出39轟、111分打點、打擊率.271的成績，都是領先全隊的數據，而他要到2023年球季結束後才會成為自由球員
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