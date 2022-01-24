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MLB／大聯盟封館難談約 日媒替韓籍左投金廣鉉指路：來日職

聯合新聞網 / 綜合報導
去年效力於紅雀的韓籍投手金廣鉉。 美聯社
去年效力於紅雀的韓籍投手金廣鉉。 美聯社

大聯盟新版勞資協議至今仍未達成共識，封館持續進行也連帶影響許多球員的簽約問題。日本媒體《Full-Count》日前報導，若繼續拖延下去，或許會有球員決定轉往其他聯盟發展，例如現年33歲的韓國左投金廣鉉曾在國際賽時對日本隊展現良好的壓制力，未來他是否有轉往日職發展的機會令人關注。

大聯盟的春訓從2月開始，但在此之前，若勞資雙方還是沒有共識，今年的春訓也不排除延後，甚至影響到正規賽季開打。

《Full-Count》特別提到目前正等待續約的韓籍左投金廣鉉，認為如果金廣鉉還想留在大聯盟，可先退而求其次到日職打球，再尋求二度挑戰大聯盟的機會。

而且金廣鉉去年年薪為400萬美元（約新台幣1億1000萬元），雖然這在亞洲職棒是非常高的薪水，但日職的讀賣巨人、軟銀鷹與東北樂天金鷲等豪門球團都有能力支付這個價碼，再加上金廣鉉曾在2008年北京奧運對戰日本隊拿下二連勝，對日職球團來說有一定的吸引力。

2019年底，金廣鉉與紅雀簽下2年、800萬美元合約，2年來出賽35場其中包含28場先發，戰績10勝7敗、防禦率2.97，壓制力相當不錯，他的最大劣勢則為先發續航力較短。

日本 北京 薪水 奧運

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