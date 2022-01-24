MLB／天使球迷心目中人氣王票選 神鱒輾壓大谷翔平
美國媒體《The Athletic》近日調查天使隊球迷心目中的人氣王，去年颳起二刀流旋風的日籍球星大谷翔平只排第二，第一名是由「神鱒」楚奧特（Mike Trout）獲得過半選票拿下。
根據《The Athletic》的天使隊人氣王問卷結果，楚奧特獲得51.3％球迷的支持，大谷翔平排名第二，不過他的得票率僅有28.9％，顯現楚奧特在天使隊球迷心目中難以撼動的崇高地位。楚奧特除了擁有高人氣，球迷對他也非常有信心，有62.3％的人認為他會是本季貢獻度最高的球員。
2021年球季「投手大谷」繳出9勝2敗、防禦率3.18的成績並送出156K；「打者翔平」則敲出逼近全壘打王的46轟、138安、100分打點、26次盜壘成功，打擊率.257，投打兩端的優異表現，讓他全票通過獲選美聯MVP。
楚奧特去年因傷僅出賽36場，繳出8轟、18分打點和打擊率.333，季中右小腿拉傷後整季報銷，預計本季將歸隊。楚奧特至今11年生涯已打出310轟、816分打點，打擊率.305，3度奪下美聯MVP獎座。
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