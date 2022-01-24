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MiLB／海盜高層評價張弘稜 大器晚成類型的選手

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
張弘稜成為目前海盜陣中第3位台灣球員。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影
張弘稜成為目前海盜陣中第3位台灣球員。 聯合報系資料照／記者陳正興攝影

張弘稜日前確定與海盜隊簽約，跨出旅美生涯，海盜隊副人資長關（Max Kwan）談到這名來自台灣的新秀，認為他屬於大器晚成的類型，海盜這段時間持續追蹤，也明顯看到他的大幅進步，因而決定簽約網羅。

張弘稜近日以簽約金50萬美元、合約總值60萬美元，成為目前海盜陣中第3位台灣球員，上周剛在台北舉辦簽約記者會。

大聯盟官網海盜隨隊記者克洛斯（Jake Crouse）引述關對張弘稜的評價，他指出：「他不像陳柏毓鄭宗哲打過國家隊，他是屬於比較大器晚成的球員，而我們持續追蹤他，也看到了他越來越好。」

陳柏毓、鄭宗哲都是2019年U18世界盃冠軍班底，張弘稜在2020年從三民高中畢業，國際賽資歷一片空白，他曾在去年入選奧運資格賽培訓隊名單，最終因疫情未成行，U23世界盃也未出現在最終名單上。

海盜 陳柏毓 鄭宗哲 張弘稜

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