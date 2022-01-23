MLB／蕭瓦特難忘兩棲巨星桑德斯 穿便服練打竟出現3轟

NFL美式足球重頭戲、第56屆超級盃將在2月14日開打，大聯盟官網今天特別回顧曾是棒、足兩棲球星的桑德斯（Deion Sanders），也提到擁有相同才華的傑克森（Bo Jackson），讓老球迷回味這些天賦過人的超級運動員。

大聯盟因新版勞資協議未定，已經封館超過1個半月，官網凍結各隊球員最新動態，連人頭照都消失，每天以懷舊新聞為主，就看勞資爭議何時有解。

大都會新任總教練蕭瓦特（Buck Showalter）也是美式足球迷，談到過去曾在洋基隊和桑德斯共事，對這位速度驚人的打者讚不絕口，他說：「在2A首次看到桑德斯盜上二壘時，簡直看到快喘不過氣。」

傑克森當年名氣響亮，但兩棲生涯飽受傷痛之苦，NFL只打4年、大聯盟只打8年退休，不過仍有141轟、82盜紀錄，1990年球季曾對洋基之戰單場轟出3響砲。

桑德斯也很猛，在大聯盟9年39轟，但有186次盜壘成功，NFL生涯更達14年，2011年進入名人堂。

蕭瓦特到現在都還記得，領軍洋基2A時，桑德斯就是他看過最出色、前所未見的潛力股，速度真的很誇張，球隊每次練習夾殺守備時，隊友怎麼抓就是抓不到人，最後乾脆要桑德斯自己出局。

桑德斯在大聯盟打過洋基、勇士、紅人、巨人隊，2001年卸下球衣前，1996、98、99年專心打NFL，未在大聯盟亮相。

蕭瓦特2010到18年領軍金鶯隊，已經退休多年的桑德斯有一次連絡老教頭，說自己正在巴爾的摩，抽空拜訪金鶯主場一時手癢，詢問可不可以讓他揮棒。

蕭瓦特回憶此事，笑說：「他在球隊打擊練習時，穿著便服上陣，揮出3支全壘打。」