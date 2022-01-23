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MLB／大谷翔平有多夯？美式足球也拿來舉例
大谷翔平投打「二刀流」的名聲已經跨越棒球界，就連廣播節目在評論美國國家美式足球聯盟（NFL）球員時，也將大谷作為例子，稱讚能當跑鋒、外接員的山謬（Deebo Samuel）是「美足版大谷翔平」。
CBS Sports廣播節目「Maggie and Perloff Show」聊到美式足球話題，其中一名主持人佩洛夫（Andrew Perloff）對舊金山49人隊的山謬讚譽有加，認為他在跑鋒、外接員兩個位置的數據很驚人，「可以說是NFL版的大谷翔平」。
大谷翔平去年在投打兩端繳出的數據，在大聯盟球員中可列入頂尖之林，而山謬的數據也有些類似，佩洛夫指出，山謬的接球前進碼數以1770碼排名聯盟第三，單次平均接球碼數11.3則是聯盟第一，衝球達陣還是全隊第一，兩邊的數據都很優秀。
不過另名主持人格雷（Maggie Gray）有不同意見，他雖然同意山謬的成績確實出色，但是要拿大谷翔平出來比喻的話，「大谷應該是可以打其他位置的四分衛，他在大聯盟是先發投手，這比較像是美式足球的四分衛，但通常不會讓四分衛去打不同位置。」
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