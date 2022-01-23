快訊

龜梨和也發燒38度確診染疫 傑尼斯8人染新冠肺炎

礁溪長榮酒店員工確診女友是「佛光大學生」 學校急調查接觸者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平有多夯？美式足球也拿來舉例

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
跑鋒、外接員的山謬（Deebo Samuel）是「美足版大谷翔平」。 法新社
跑鋒、外接員的山謬（Deebo Samuel）是「美足版大谷翔平」。 法新社

大谷翔平投打「二刀流」的名聲已經跨越棒球界，就連廣播節目在評論美國國家美式足球聯盟（NFL）球員時，也將大谷作為例子，稱讚能當跑鋒、外接員的山謬（Deebo Samuel）是「美足版大谷翔平」。

CBS Sports廣播節目「Maggie and Perloff Show」聊到美式足球話題，其中一名主持人佩洛夫（Andrew Perloff）對舊金山49人隊的山謬讚譽有加，認為他在跑鋒、外接員兩個位置的數據很驚人，「可以說是NFL版的大谷翔平」。

大谷翔平去年在投打兩端繳出的數據，在大聯盟球員中可列入頂尖之林，而山謬的數據也有些類似，佩洛夫指出，山謬的接球前進碼數以1770碼排名聯盟第三，單次平均接球碼數11.3則是聯盟第一，衝球達陣還是全隊第一，兩邊的數據都很優秀。

不過另名主持人格雷（Maggie Gray）有不同意見，他雖然同意山謬的成績確實出色，但是要拿大谷翔平出來比喻的話，「大谷應該是可以打其他位置的四分衛，他在大聯盟是先發投手，這比較像是美式足球的四分衛，但通常不會讓四分衛去打不同位置。」

大谷翔平 大聯盟 NFL

延伸閱讀

MLB／美媒點出大谷翔平一弱點 滾地球擊球初速排第61

MLB／大谷翔平獲Topps認證No.1 基特：實至名歸

MLB／續用二刀流寫歷史！ 美媒預測大谷翔平將投開幕戰

MLB／誰是薪資「CP值」最高球員？ 大谷排第二、他第一

相關新聞

MLB／大谷翔平有多夯？美式足球也拿來舉例

大谷翔平投打「二刀流」的名聲已經跨越棒球界，就連廣播節目在評論美國國家美式足球聯盟（NFL）球員時，也將大谷作為例子，稱...

MLB／前洋基投手殺童判刑50年 紐郵：餘生在牢裡度過

大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔（Sergio Mitre），因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭...

MLB／美媒點出大谷翔平一弱點 滾地球擊球初速排第61

天使隊日籍投打好手大谷翔平的力量有著單季46轟背書，不過「ESPN」點出他的一項弱點，就是滾地球初速較慢，若能改善三振率...

MLB／收錢馬上辦事 波拉斯狂推銷柯瑞亞：他適合所有隊伍

波拉斯（Scott Boras）2天前前才成為柯瑞亞（Carlos Correa）的經紀人，他收錢後馬上辦事，在美國媒體面前強力推銷柯瑞亞：「他適合所有隊伍。」

MLB／光芒主場票房30隊倒數第三 總管提「雙主場」卻被打槍

光芒去年在「死亡之組」洋基、紅襪與藍鳥的包夾下仍繳出優異戰績，連2年在美東稱王、連3年挺進季後賽，卻還是難以挽救球隊票房，球團藉此提出「雙主場制」因應，不過日前遭大聯盟打槍。

MLB／旅韓未斷念大聯盟 古巴壞小子普伊格還想拚回道奇

古巴「壞小子」普伊格（Yasiel Puig）本季將投入南韓職棒英雄隊，他透露對大聯盟仍有夢，將盡力把握在韓職表現的機會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。