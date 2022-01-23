MLB／前洋基投手殺童判刑50年 紐郵：餘生在牢裡度過

大聯盟退役投手、曾在2009到11年效力洋基隊的米崔（Sergio Mitre），因為殺害前女友1歲10個月大的女兒，遭判刑50年定讞，已被送進墨西哥監獄服刑。

米崔現年40歲，出身美國加州，2001年選秀會第7輪被小熊隊挑中，兩年後登上大聯盟，生涯8年還待過馬林魚、洋基、釀酒人隊，合計13勝30敗、防禦率5.21，離開大聯盟後轉往墨西哥聯盟發展。

紐約郵報指出，這位曾在2009年戴上世界大賽冠軍戒的投手， 遭判刑50年，餘生恐怕都要在牢裡度過。

米崔遭控前年7月和前女友發生爭吵後，涉嫌性侵、謀殺她的女兒，驗屍報告指出，這名年紀不到兩歲的女童，身上有多處傷勢，生前遭到虐待。

洋基2009年奪下第27座、也是隊史最近1座世界大賽冠軍，接下來歷經9次季後賽，未有機會再奪美聯冠軍，米崔令人髮指的殘忍行為，近日紐約媒體都有報導此事。