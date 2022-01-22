MLB／美媒點出大谷翔平一弱點 滾地球擊球初速排第61

天使隊日籍投打好手大谷翔平的力量有著單季46轟背書，不過「ESPN」點出他的一項弱點，就是滾地球初速較慢，若能改善三振率及此項缺失，有可能再進化。

大谷翔平去年球季的飛球平均擊球初速為100.4哩，排名大聯盟第一，全壘打平均距離為416呎，與塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、高史密特（Paul Goldschmidt）並列聯盟第五高，強壯的力量有數據認證。

然而大谷翔平的平均擊球初速93.9哩在大聯盟排名第5，拉低水準的是滾地球擊球初速，平均86.6哩的數字則是並列第61名，而在擊球初速前15名中，只有歐尼爾（Tyler O'Neill）跟瓦托（Joey Votto）的滾地球擊球初速比大谷慢。

ESPN報導中指出，大谷翔平容易把球敲成軟弱滾地球，加上三振率高，新球季如果可以改善這兩點，去年球季的2成57打擊率就有機會向上提升。