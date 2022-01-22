快訊

學測英文／考生認為中偏難 奧運入題、作文寫「理想公園」

立陶宛蘭姆酒今開櫃！印有台、立雙方國旗農曆初一開賣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／美媒點出大谷翔平一弱點 滾地球擊球初速排第61

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
「ESPN」點出他的一項弱點，就是滾地球初速較慢。 路透
「ESPN」點出他的一項弱點，就是滾地球初速較慢。 路透

天使隊日籍投打好手大谷翔平的力量有著單季46轟背書，不過「ESPN」點出他的一項弱點，就是滾地球初速較慢，若能改善三振率及此項缺失，有可能再進化。

大谷翔平去年球季的飛球平均擊球初速為100.4哩，排名大聯盟第一，全壘打平均距離為416呎，與塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、高史密特（Paul Goldschmidt）並列聯盟第五高，強壯的力量有數據認證。

然而大谷翔平的平均擊球初速93.9哩在大聯盟排名第5，拉低水準的是滾地球擊球初速，平均86.6哩的數字則是並列第61名，而在擊球初速前15名中，只有歐尼爾（Tyler O'Neill）跟瓦托（Joey Votto）的滾地球擊球初速比大谷慢。

ESPN報導中指出，大谷翔平容易把球敲成軟弱滾地球，加上三振率高，新球季如果可以改善這兩點，去年球季的2成57打擊率就有機會向上提升。

大谷翔平 大聯盟 塔提斯

延伸閱讀

MLB／大谷翔平獲Topps認證No.1 基特：實至名歸

MLB／續用二刀流寫歷史！ 美媒預測大谷翔平將投開幕戰

MLB／誰是薪資「CP值」最高球員？ 大谷排第二、他第一

棒球／誰扛經典賽日本隊第四棒？ 日媒點名大谷翔平

相關新聞

MLB／美媒點出大谷翔平一弱點 滾地球擊球初速排第61

天使隊日籍投打好手大谷翔平的力量有著單季46轟背書，不過「ESPN」點出他的一項弱點，就是滾地球初速較慢，若能改善三振率...

MLB／收錢馬上辦事 波拉斯狂推銷柯瑞亞：他適合所有隊伍

波拉斯（Scott Boras）2天前前才成為柯瑞亞（Carlos Correa）的經紀人，他收錢後馬上辦事，在美國媒體面前強力推銷柯瑞亞：「他適合所有隊伍。」

MLB／光芒主場票房30隊倒數第三 總管提「雙主場」卻被打槍

光芒去年在「死亡之組」洋基、紅襪與藍鳥的包夾下仍繳出優異戰績，連2年在美東稱王、連3年挺進季後賽，卻還是難以挽救球隊票房，球團藉此提出「雙主場制」因應，不過日前遭大聯盟打槍。

MLB／旅韓未斷念大聯盟 古巴壞小子普伊格還想拚回道奇

古巴「壞小子」普伊格（Yasiel Puig）本季將投入南韓職棒英雄隊，他透露對大聯盟仍有夢，將盡力把握在韓職表現的機會...

MLB／前紅襪薪水小偷挑戰日職失敗 重回美職國民小聯盟

曾在紅襪3A有「薪水小偷」之稱的古巴球員卡斯提歐（Rusney Castillo），去年轉戰日職仍失敗收場，僅在金鷲隊留下1轟的成績。今傳出國民小聯盟有意收留，使他得以重回美職體系延續球員生涯。

MLB／春訓在即 大聯盟勞資談判下周再起

春訓在即，大聯盟與球員工會即將再次會談，根據「ESPN」報導，這回由球員工會提出方案，回應大聯盟上次的提案，時間訂在美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。