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MLB／收錢馬上辦事 波拉斯狂推銷柯瑞亞：他適合所有隊伍
波拉斯（Scott Boras）2天前才成為柯瑞亞（Carlos Correa）的經紀人，他收錢後馬上辦事，在美國媒體面前強力推銷柯瑞亞：「他適合所有隊伍。」
27歲的柯瑞亞日前宣布成為知名魔鬼經紀人波拉斯旗下球員。波拉斯的經紀公司被稱為「吸血鬼」，他在封館前簽下了幾份鉅約，包含席格（Corey Seager）的10年3.25億美元（約新台幣90億元）合約和塞米恩（Marcus Semien）的7年1.75億美元（約新台幣49億元）合約。
當《FOX》記者問及「什麼樣的球隊應該簽下柯瑞亞？」時，波拉斯不假思索地回答：「他適合所有隊伍。例如一些處於發展中的球隊、想要維持爭冠水準的球隊，例如太空人。」
據美媒報導，休賽季剛開始時，柯瑞亞一直很希望能簽下和大都會隊明星游擊手林多（Francisco Lindor）相仿的3.41億美元（約新台幣94億4416萬元）大約。而大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）近期指出，柯瑞亞追求鉅約的想法沒有改變，一旦大聯盟結束封館，他將繼續尋求3.3億至3.5億美元的合約。
美媒報導，包括小熊、洋基隊、老虎隊和現任太空人都很有可能與柯瑞亞接觸，而且在席格被遊騎兵簽走後，自由市場上的游擊手僅剩下柯瑞亞和史托瑞（Trevor Story），陣中缺少游擊手的隊伍開高價網羅的可能性也愈來愈高。
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