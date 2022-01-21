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MLB／光芒主場票房30隊倒數第三 總管提「雙主場」卻被打槍

聯合新聞網 / 綜合報導
近年來戰績優異的光芒票房卻一直未有起色，也讓總管史坦伯格更加堅持雙主場制。 美聯社
近年來戰績優異的光芒票房卻一直未有起色，也讓總管史坦伯格更加堅持雙主場制。 美聯社

光芒去年在「死亡之組」洋基、紅襪與藍鳥的包夾下仍繳出優異戰績，連2年在美東稱王、連3年挺進季後賽，卻還是難以挽救球隊票房，球團藉此提出「雙主場制」因應，不過日前遭大聯盟打槍。

1998年起，光芒以坦帕灣的純品康納球場（Tropicana Field）作為主場，儘管光芒在2019年睽違6年闖進季後賽、2020年更打進世界大賽，人氣始終未提升，去年光芒隊主場的觀眾人數只有76萬1072名，在大聯盟排名倒數第三，只贏過馬林魚和運動家。

純品康納球場的租約將持續至2028年，光芒隊總管史坦伯格（Stuart Sternberg）為了改善票房，自2019年開始推崇佛羅里達州、蒙特婁「雙主場」，期間碰上光芒重返季後賽、挺進世界大賽，他原先認為應該會有更多觀眾願意進場，但事與願違，他也因此更加堅持雙主場制。

大聯盟執行委員會日前則表態，現階段執行雙主場仍有疑慮，所以將光芒的構想否決。史坦伯格回應，雙主場會是職業運動未來的潮流，並對沒辦法把棒球帶回蒙特婁感到遺憾。自2004年國民隊遷往華盛頓後，蒙特婁就沒有職棒比賽。

華盛頓

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