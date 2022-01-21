快訊

跨了高雄好幾個區...高雄染疫人數暴增10例足跡曝光

疫苗護照上路 健康存摺今起提供數位健康證明

MLB／旅韓未斷念大聯盟 古巴壞小子普伊格還想拚回道奇

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
普伊格。 歐新社
普伊格。 歐新社

古巴「壞小子」普伊格（Yasiel Puig）本季將投入南韓職棒英雄隊，他透露對大聯盟仍有夢，將盡力把握在韓職表現的機會，希望有朝一日再回到道奇隊。

普伊格失序行為不少，遭到大聯盟放逐，近年在市場上乏人問津，前一次在大聯盟出賽已是2019年，他去年赴墨西哥聯盟打球，今年則以年薪100萬美元的價碼加入英雄隊，展開旅韓生涯。

普伊格在近日受訪時透露，「有人在Instagram上跟我說，希望我回到洛杉磯，這不是我能決定的，但我在南韓的每一天都會盡力做到最好，期望有一天可以拚回美國，希望上帝給我可以給我回到道奇的機會。」

普伊格的大聯盟生涯從道奇起步，效力6季，曾在2014年入選明星賽，去年曾出現在味全龍隊的洋將雷達上，但考慮到他的前科累累，曾涉性騷擾官司，在中職過關機率不高而作罷。

普伊格 大聯盟 道奇

延伸閱讀

MLB／春訓在即 大聯盟勞資談判下周再起

MLB／升了！官網徵人啟事露餡 3A引進機器人主審

MLB／鈴木誠也情歸何處？球迷預測紅襪機率最大

MLB／總管空缺4年後找到人選 道奇聘前大聯盟投手

相關新聞

MLB／春訓在即 大聯盟勞資談判下周再起

春訓在即，大聯盟與球員工會即將再次會談，根據「ESPN」報導，這回由球員工會提出方案，回應大聯盟上次的提案，時間訂在美國...

MLB／昔因暗號門丟掉主帥位 貝爾川有望重返棒球圈

前年因捲入太空人隊竊取暗號事件而丟到已到手的主帥位，貝爾川（Carlos Beltrán）如今有機會重返棒球圈，消息指出...

MLB／旅韓未斷念大聯盟 古巴壞小子普伊格還想拚回道奇

古巴「壞小子」普伊格（Yasiel Puig）本季將投入南韓職棒英雄隊，他透露對大聯盟仍有夢，將盡力把握在韓職表現的機會...

MLB／升了！官網徵人啟事露餡 3A引進機器人主審

「機器人主審」上大聯盟，只剩最後一步。大聯盟的徵人啟事曝光，本季將在3A施行電子好球帶制度，這將是「機器人主審」啟用以來...

MLB／前紅襪薪水小偷挑戰日職失敗 重回美職國民小聯盟

曾在紅襪3A有「薪水小偷」之稱的古巴球員卡斯提歐（Rusney Castillo），去年轉戰日職仍失敗收場，僅在金鷲隊留下1轟的成績。今傳出國民小聯盟有意收留，使他得以重回美職體系延續球員生涯。

MLB／教士主場母子墜落死亡意外 警方調查以自殺結案

教士隊去年9月26日在在聖地牙哥主場 Petco Park對勇士隊之戰，賽前發生一對母子從第3層看台墜落身亡的意外，讓現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。