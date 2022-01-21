MLB／旅韓未斷念大聯盟 古巴壞小子普伊格還想拚回道奇
古巴「壞小子」普伊格（Yasiel Puig）本季將投入南韓職棒英雄隊，他透露對大聯盟仍有夢，將盡力把握在韓職表現的機會，希望有朝一日再回到道奇隊。
普伊格失序行為不少，遭到大聯盟放逐，近年在市場上乏人問津，前一次在大聯盟出賽已是2019年，他去年赴墨西哥聯盟打球，今年則以年薪100萬美元的價碼加入英雄隊，展開旅韓生涯。
普伊格在近日受訪時透露，「有人在Instagram上跟我說，希望我回到洛杉磯，這不是我能決定的，但我在南韓的每一天都會盡力做到最好，期望有一天可以拚回美國，希望上帝給我可以給我回到道奇的機會。」
普伊格的大聯盟生涯從道奇起步，效力6季，曾在2014年入選明星賽，去年曾出現在味全龍隊的洋將雷達上，但考慮到他的前科累累，曾涉性騷擾官司，在中職過關機率不高而作罷。
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