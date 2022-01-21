MLB／前紅襪薪水小偷挑戰日職失敗 重回美職國民小聯盟

曾在紅襪3A有「薪水小偷」之稱的古巴球員卡斯提歐（Rusney Castillo），去年轉戰日職仍失敗收場，僅在金鷲隊留下1轟的成績。今傳出國民小聯盟有意收留，使他得以重回美職體系延續球員生涯。

現年34歲的卡斯提歐，在2014成功叛逃到美國，並被紅襪以7年7250萬美元大約網羅。但整體表現卻令人大失所望，總計在2014-16年僅為紅襪出賽99 場，敲出7轟、打擊率2成62，明顯與身價不符，在2016年就遭紅襪指定讓渡，並在3A小聯盟度過剩下四年的合約，總計出賽467場，敲出42轟、打擊率2成93成績，成為知名的「薪水小偷」。

結束與紅襪4年合約後，卡斯提歐在2021年轉往日職樂天金鷲隊，但水土不服，僅在一軍出賽33場，留下1轟，打擊三圍.225/.276/.282的慘淡數據，黯然結束一年旅日生涯。

而據外媒指出，國民隊遞出橄欖枝，將與卡斯提歐簽下小聯盟合約，同時若新版勞資協議定案、國聯新球季將跟進實施指定打擊制度的話，國民會安排以DH位置為主，以減輕陣中強打索托（Juan Soto）的負擔。