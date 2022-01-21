MLB／春訓在即 大聯盟勞資談判下周再起

春訓在即，大聯盟與球員工會即將再次會談，根據「ESPN」報導，這回由球員工會提出方案，回應大聯盟上次的提案，時間訂在美國時間24日。

新版勞資協議在去年到期，大聯盟從美國時間12月2日開始啟動封館，到今年1月13日才再度重啟談判，由大聯盟方提出修改版本，不過雙方未達共識。

今年春訓預計在2月中旬展開，如果球員工會版本的提案無法適時縮短雙方歧見，春訓恐怕無法如期舉行，勞資協商得越久，甚至會影響到3月31日的開幕日。

ESPN的報導中指出，勞資雙方的見解仍有著巨大鴻溝，球員方希望取得一定收益，然而球團方則堅守防線，打算維持現有的薪資結構，其他的核心議題還有年資計算、薪資仲裁等。

去年12月初的談判，球團方希望工會放棄縮短自由球員年限、薪資仲裁2年即可、改變收益分享比例三點提案，雙方無法達成共識而破局，上一次談判大聯盟提出的修改幅度依舊不大，也讓工會方無法認同。