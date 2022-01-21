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MLB／昔因暗號門丟掉主帥位 貝爾川有望重返棒球圈

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
因暗號門事件丟掉主帥的貝爾川（Carlos Beltrán），如今有機會重返棒球圈。 路透
因暗號門事件丟掉主帥的貝爾川（Carlos Beltrán），如今有機會重返棒球圈。 路透

前年因捲入太空人隊竊取暗號事件而丟到已到手的主帥位，貝爾川（Carlos Beltrán）如今有機會重返棒球圈，消息指出，負責洋基隊轉播的YES Network尋找新球評，候選之一正是「川哥」。

貝爾川大聯盟生涯累積435轟，曾效力7支球隊，包括大都會7年、洋基3年，與紐約淵源頗深，他在退役後先是任職洋基總管凱許曼（Brian Cashman）的特助，2019年底爭取到大都會教頭的位置，卻在上任兩個半月後，就因遭爆在太空人時期是偷暗號的主導者之一，火速遭到切割。

YES Network近期有兩位球評異動，孔恩（David Cone）因加入ESPN節目「Sunday Night Baseball」，新球季轉播洋基的場次將減為55到60場，辛格頓（Ken Singleton）決定退休，勢必將多出許多場次需要找到新球評取代。

紐約媒體指出，YES Network已為洋基的比賽鎖定4位球評人選，包括貝爾川、梅賓（Cameron Maybin）、尼爾森（Jeff Nelson），以及已是旗下播報員的弗列爾提（John Flaherty）。

洋基 貝爾川 大都會

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