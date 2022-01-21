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MLB／升了！官網徵人啟事露餡 3A引進機器人主審
「機器人主審」上大聯盟，只剩最後一步。大聯盟的徵人啟事曝光，本季將在3A施行電子好球帶制度，這將是「機器人主審」啟用以來的最高層級。
電子好球帶在美國職棒聯盟體系首見於2019年，獨立聯盟大西洋聯盟在7月的明星賽首度啟用，並於下半季續用，亞歷桑納秋季聯盟同年跟進，去年則用於低階1A的8座球場，而本季可望再升層級。
大聯盟官網近日貼出徵人啟事引起注意，內文提到本季將於3A西區、低階1A東南區及其他可能的非大聯盟及球場使用電子好球帶，需求職務為操作電子好球帶系統的雇員，共有11支3A球隊開出職缺，因此曝光此事。
大聯盟裁判工會在去年的協商中已點頭同意，若未來在大聯盟層級使用電子好球帶，將配合並協助官方，如今看來確實朝向於大聯盟啟用「機器人主審」的方向努力。
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