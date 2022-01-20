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MLB／教士主場母子墜落死亡意外 警方調查以自殺結案
教士隊去年9月26日在在聖地牙哥主場 Petco Park對勇士隊之戰，賽前發生一對母子從第3層看台墜落身亡的意外，讓現場球迷受到極大驚嚇；當地警方經過仔細調查，今天公布原因，認定這起悲劇是母親帶著兒子自殺。
勇士當時以客隊身分進行3連戰第2戰，也是球季賽倒數第8戰，賽前數千名觀眾正要進場，40歲婦人威金絲（Raquel Wilkins）和兩歲兒子突然從看台摔落，不少球迷嚇到在座位上痛哭，警方透露小孩的父親也在球場內。
教士此役打到延長10局以8：10落敗，確定無緣闖進季後賽，但比賽勝負已經不是重點，這起意外讓現場球迷想都想不到，有人嚇到根本不想談論此事。
聖地牙哥警方經過3個多月的調查，包括訪談目擊者、檢視球場監視器，也對死者背景進行調查，今天做出威金絲自殺的結論。
根據美國媒體ESPN報導，當地警方本來就認為這起意外有疑問，至少有1名證人透露，這名婦人在座位上又跳又笑，接著就失去平衡從看台上墜落。
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