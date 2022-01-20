MLB／鈴木誠也情歸何處？球迷預測紅襪機率最大

日籍強打鈴木誠也季後宣布以入札制度挑戰大聯盟，即便目前大聯盟交易停擺遙遙無期，但也不影響他的高人氣。據《MLB Trade Rumors》調查，在眾多搶人球隊中，球迷認為紅襪隊有最高機率收編這名重砲。

先前傳出至少有10支球隊，包含水手、巨人、紅襪、道奇、教士、洋基、光芒和藍鳥等，都有意出手網羅。美媒《MLB Trade Rumors》也做出問卷調查，要球迷選出最有機率簽下鈴木誠也的球隊，其中紅襪以15.17%穩居最高票，接下來分別為水手、巨人、洋基、遊騎兵等隊，而最後一名則是勇士隊的2.82%。

看好鈴木誠也年輕的優勢與重砲打擊能力，先前就傳出缺乏長打大將的紅襪對他有極高興趣。其中游擊補強當務之急的洋基也被傳出將開出5年5500萬美元大約，積極爭取這名外野重砲。

首次挑戰大聯盟舞台的鈴木誠也，先前也被《CBS Sports》預估以4年6400萬美元合約，排名在自由市場價碼中第六高的球員。鈴木誠也除了優質的長打火力，多功能的守備能力，也是各隊爭相網羅的原因之一，綜觀這幾項優勢，擁有「長打版鈴木一朗」美稱的他可望簽下一紙巨額大約。