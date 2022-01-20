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MLB／史上最老敲安快59歲 鈴木一朗45歲出賽亞洲最猛

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
亞洲球員最高齡出賽是2019年水手隊鈴木一朗，當時已經45歲。 歐新社
亞洲球員最高齡出賽是2019年水手隊鈴木一朗，當時已經45歲。 歐新社

大聯盟勞資爭議再起，從去年12月初封館至今，官網不再報導各隊球員動態，「懷舊系列」成為主流，今天特別推出史上最高齡安打球員，出現在1934年聖路易布朗隊，當時締造紀錄的歐里瑞（Charley O'Leary）已經快 滿59歲，至今無人能破。

布朗隊在1953年走歷史，隔年變身巴爾的摩金鶯隊，這位阿公級球員在1934年9月30日對戰老東家老虎隊，上演難得紀錄，已經沒有多少人記得，從現代棒球的角度看來，根本不可能被改寫。

歐里瑞1904年從老虎展開大聯盟生涯，打了9個球季後，1913年轉戰紅雀隊，接下來在小聯盟和半職業球隊擔任教練兼球員，1920年成為洋基隊教練，待了10年見證3座世界大賽冠軍。

他在1934年擔任布朗隊教練時，球季賽最後一戰以球員身分亮相，離59歲生日只差15天，不但揮出安打，還賣力跑壘得分。

歐里瑞生涯11季出賽955場，一共揮出731支安打，包括3支全壘打，大聯盟官網特別提到，這3轟都是場內全壘打，在那個年代，場內全壘打並非太罕見。

官網還指出，歐里瑞從1913到1934年，相隔20年360天再出賽，也是史上最久紀錄。

大聯盟最老出賽紀錄是1965年運動家隊投手佩吉（Satchel Paige），當時已經59歲，歐里瑞排名第2老。

至於亞洲球員最高齡出賽是2019年水手隊鈴木一朗，當時已經45歲。而大聯盟近兩季最老球員是上季分爺效力天使與道奇隊的普荷斯，他本月16日將滿42歲，還在等待新合約、挑戰生涯第22季。

大聯盟

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