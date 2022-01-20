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MLB／挑戰游擊手最大約 美媒透露柯瑞亞合約底價91億起跳

聯合新聞網 / 綜合報導
自由市場游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）開出的報價至少要91億以上。 路透社
自由市場游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）開出的報價至少要91億以上。 路透社

大聯盟封館期間最大咖自由球員柯瑞亞（Carlos Correa），昨日宣布聘請波拉斯的經紀團隊，展現想要鉅約的濃厚企圖心。大聯盟資深記者則透露，柯瑞亞開出的最低限度是3.3億美元（約新台幣91.1億）起跳。

先前美媒曾列出封館期間十大自由球員的身價，毫無疑問是自由市場頭號游擊手的柯瑞亞，以高價碼穩居第一寶座。下家動向備受矚目的他，被預估將超越席格（Corey Seager）封館前簽下的10年3.25億美元合約，推測可拿到至少10年3.3億美元，資深記者海曼（Jon Heyman）也指出這就是柯瑞亞團隊「樓地板」價碼。

封館前柯瑞亞已先婉拒母隊太空人的報價，接二連三洽談的球隊包含小熊與老虎也紛紛被拒絕。一心想要10年大約的他，也在昨日宣布成為波拉斯（Scott Boras）旗下的球員，期盼能藉由這名魔鬼經紀人高明地接洽手腕，替他爭取到超越林多10年3.41億合約，成為游擊手史上最大合約。

值得一提的是目前新版勞資協議雖尚未底定，但美媒認為，若是封館結束後新版奢侈稅出爐，將會有助於豪門強隊灑大錢簽下自由市場大咖球員，柯瑞亞想破林多紀錄的心願不是不可能達成。

波拉斯 太空人

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