MLB／大谷翔平獲Topps認證No.1 基特：實至名歸

以「二刀流」驚艷世界的大谷翔平人氣有多高?知名球員卡發行公司「Topps」公布,大谷翔平將是2022年系列1的第1號卡片,這是球迷票選結果,而前洋基隊長基特(Derek Jeter)也說:「實至名歸。」

Topps 在推特上公布,大谷翔平獲得新球季系列1第1號卡片的榮譽,過去扛起這個號碼的球員都是一時之選,包括羅賓森(Jackie Robinson)、萊恩(Nolan Ryan)以及天使隊友楚奧特(Mike Trout)。

Topps 也特別訪問前明星球員、現任馬林魚隊老闆基特,對於大谷翔平受到球迷票選獲得此榮譽,基特說:「這是他應得的,第一次遇到大谷是在退休後到日本參加慈善球賽,他跟松井秀喜同一隊,有簡單打了個招呼。」

基特說的是2015年為311大地震而舉辦的募款賽事,基特也從那時候開始關注大谷的發展,「然後他來到美國,做的事情可以說前所未見,過去只有貝比魯斯辦到,能辦到一件事就很不容易,更別說他同時兼顧投打,沒有人比他更值得這個榮譽。」

大谷翔平獲得球員卡「天字第一號」榮譽不是太意外,2021年10大價值飆升的球員卡中,他就佔了兩張,其中一張就是Topps 在2018年推出的新秀卡,2020年這張卡片僅售50美元,去年7月達到1126美元,增長率為926%。

🚨 BREAKING: Shohei Ohtani voted by fans as card #1 in 2022 Topps Series 1 Baseball! 🚨



Throughout 70 Years of Topps Baseball, card #1 has always held great importance to the overall checklist. Some former "card #1's" include Jackie Robinson, Nolan Ryan and Mike Trout! pic.twitter.com/j8mYgOUh2C