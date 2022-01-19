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MLB／續用二刀流寫歷史！ 美媒預測大谷翔平將投開幕戰

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒《The Athletic》預測天使下季先發輪值名單，認為「二刀流」大谷翔平會擔任開幕戰的先發投手。 路透
美媒《The Athletic》預測天使下季先發輪值名單，認為「二刀流」大谷翔平會擔任開幕戰的先發投手。 路透

美媒《The Athletic》今天預測天使下季先發輪值名單，認為「二刀流」大谷翔平會成為隊上一號先發，因此會擔任開幕戰的先發投手，屆時若成真的話，大谷有望成為史上第7位主投開幕戰的日籍球員。

大谷翔平旅美4年來從來沒有投過開幕戰先發，儘管去年因能投能打的「二刀流」表現贏得美聯MVP，但他在輪值中只是4號先發。

天使新球季首戰在4月1日，要到客場踢館運動家，若大谷翔平真以先發之姿被天使派出場，他將會成為史上第7位在開幕戰先發的日籍球員，先前有過野茂英雄、松坂大輔、黑田博樹、田中將大、達比修有和前田健太。

《The Athletic》預測大谷翔平下季將扛起天使頭號王牌的重責大任，而今年以1年2100萬美金加盟天使的「雷神」辛德加德（Noah Syndergaard）有可能會是2號先發，另外4位預計分別是羅倫森（Michael Lorenzen）、蘇亞雷斯（Jose Suarez）、山度瓦（Patrick Sandoval）和德梅斯（Reid Detmers）。不過分析也提到天使先發輪值還有很多不確定性，封館結束後，球團估計會再補強更多投手。

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