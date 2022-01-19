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MLB／麥達克斯自爆曾想加入洋基遭拒 卻和紐媒說法不同調
名人堂球星麥達克斯(Greg Maddux)為史上最具有宰制力的投手之一，生涯多項輝煌紀錄都在勇士時期締造，不過據他本人表示，他在1992年有意與洋基簽約，但卻遭球團拒絕，不過紐媒給出一個截然不同的說法。
有「瘋狗」一稱的麥達克斯，是大聯盟首位連續四年（1992年至1995年）拿到賽揚獎的投手，還是史上唯一一位連續17季至少拿下15勝、連續20季至少奪下10勝，更是史上拿下最多座金手套獎的球員(18座)。麥達克斯23年的美職生涯繳出75勝29敗、1.98的防禦率。
不過根據麥達克斯本人的說法，1992年當時他其實想簽約的球隊是洋基，但卻始終沒有等到他們端出合約，他回憶，「當時我到紐約去跟洋基球團談，我非常訝異他們沒有要對我提出報價。」
不過值得注意的是，紐約媒體給出一個完全不同的說法，他們表示2014年麥達克斯曾向他們透露，洋基當時不但隊他表現濃厚的興趣，甚至開出更高的薪水想挖腳他，但麥達克斯傾向一支具有奪冠希望的國聯球隊，因此最終選擇了勇士。
Greg Maddux had every intention to sign with the Yankees in 1992, but he says he never received a contract offer because one of the Yankee front office members had a heart attack— Talkin' Yanks (@TalkinYanks) January 18, 2022
(via @ToeingTheSlab) pic.twitter.com/fz6qo05A8J
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