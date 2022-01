MLB／麥達克斯自爆曾想加入洋基遭拒 卻和紐媒說法不同調

名人堂球星麥達克斯(Greg Maddux)為史上最具有宰制力的投手之一,生涯多項輝煌紀錄都在勇士時期締造,不過據他本人表示,他在1992年有意與洋基簽約,但卻遭球團拒絕,不過紐媒給出一個截然不同的說法。

有「瘋狗」一稱的麥達克斯,是大聯盟首位連續四年(1992年至1995年)拿到賽揚獎的投手,還是史上唯一一位連續17季至少拿下15勝、連續20季至少奪下10勝,更是史上拿下最多座金手套獎的球員(18座)。麥達克斯23年的美職生涯繳出75勝29敗、1.98的防禦率。

不過根據麥達克斯本人的說法,1992年當時他其實想簽約的球隊是洋基,但卻始終沒有等到他們端出合約,他回憶,「當時我到紐約去跟洋基球團談,我非常訝異他們沒有要對我提出報價。」

不過值得注意的是,紐約媒體給出一個完全不同的說法,他們表示2014年麥達克斯曾向他們透露,洋基當時不但隊他表現濃厚的興趣,甚至開出更高的薪水想挖腳他,但麥達克斯傾向一支具有奪冠希望的國聯球隊,因此最終選擇了勇士。

Greg Maddux had every intention to sign with the Yankees in 1992, but he says he never received a contract offer because one of the Yankee front office members had a heart attack



