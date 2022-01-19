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MLB／盼當史上最貴游擊手 柯瑞亞找上魔鬼經紀人

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞亞今天宣布正式成為知名魔鬼經紀人波拉斯旗下球員。 法新社
柯瑞亞今天宣布正式成為知名魔鬼經紀人波拉斯旗下球員。 法新社

球星都趕在封館前找到新東家，而柯瑞亞（Carlos Correa）倒是在找新經紀人，今天他宣布正式成為知名魔鬼經紀人波拉斯（Scott Boras）旗下球員，在他的團隊帶領之下，柯瑞亞有望拿下破天荒大約。

柯瑞亞今日直接向《ESPN》的記者表示，「我已經決定聘請波拉斯的經紀團隊，因為他們能給我最高級的棒球知識與豐富的經驗。」

波拉斯幫旗下球員談到天價合約的案例不勝枚舉，光是今年休賽期間就幫席格（Corey Seager）和遊騎兵談成一份10年3.25億美元（約新台幣91億）大約，以及替薛則（Max Scherzer）與大都會簽下3年1.3億美元（約新台幣36億元）合約。

在封館前有消息指出，柯瑞亞不但先拒絕母隊太空人的報價，隨後老虎和小熊據悉也有試圖網羅這位明星游擊手，但都被他一一拒絕，如今換成波拉斯作為新經紀人，他的團隊勢必會去爭取一張比席格更大的合約，而目前游擊手史上最大約，是林多（Francisco Lindor）在去年與大都會簽下的10年3.41億美元（約新台幣97.3億）合約。

波拉斯 太空人

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