聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／總管空缺4年後找到人選 道奇聘前大聯盟投手
道奇總管一職終於有人接手！過去4年該職都是由棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）兼任，因為2018年薩迪（Farhan Zaidi）被巨人挖走後，就一直未找到適合人選，直到今天宣布由37歲的前大聯盟投手高梅茲（Brandon Gomes）確定上任。
高梅茲和佛里曼為舊識，當高梅茲還是球員剛入行時，身為2010年光芒經理的佛里曼，就把他從教士交易過來，2016年球季結束後，年僅30歲的高梅茲決定高掛球鞋，而當時佛里曼已經轉往道奇，他決定挖腳高梅茲擔任道奇球員發展部主管，2019年高梅茲被拔升為副總裁兼助理總管。
由於前任總管薩迪（Farhan Zaidi）2018年被勁敵巨人挖走後，就一直未找到適合人選替補，這些年來只好讓佛里曼兼任，如今終於確定人選，高梅茲在制服組熬了6年後再度升官，接替球隊空缺4年的總管一職。值得一提的是高梅茲去年底曾面試大都會總管，不過最後是由前天使總管艾普勒(Billy Eppler)勝出，這回終於如願以償。
佛里曼今天也在聲明中表示，高梅茲自2016年加入道奇以來，一直都是球隊重要的一塊拼圖，很期待未來的合作，力拚下一座世界大賽冠軍。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言