MLB／總管空缺4年後找到人選 道奇聘前大聯盟投手

道奇總管一職終於有人接手！過去4年該職都是由棒球事務部總裁佛里曼（Andrew Friedman）兼任，因為2018年薩迪（Farhan Zaidi）被巨人挖走後，就一直未找到適合人選，直到今天宣布由37歲的前大聯盟投手高梅茲（Brandon Gomes）確定上任。

高梅茲和佛里曼為舊識，當高梅茲還是球員剛入行時，身為2010年光芒經理的佛里曼，就把他從教士交易過來，2016年球季結束後，年僅30歲的高梅茲決定高掛球鞋，而當時佛里曼已經轉往道奇，他決定挖腳高梅茲擔任道奇球員發展部主管，2019年高梅茲被拔升為副總裁兼助理總管。

由於前任總管薩迪（Farhan Zaidi）2018年被勁敵巨人挖走後，就一直未找到適合人選替補，這些年來只好讓佛里曼兼任，如今終於確定人選，高梅茲在制服組熬了6年後再度升官，接替球隊空缺4年的總管一職。值得一提的是高梅茲去年底曾面試大都會總管，不過最後是由前天使總管艾普勒(Billy Eppler)勝出，這回終於如願以償。

佛里曼今天也在聲明中表示，高梅茲自2016年加入道奇以來，一直都是球隊重要的一塊拼圖，很期待未來的合作，力拚下一座世界大賽冠軍。