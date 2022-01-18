MiLB／曾隨兄弟二軍練球 張弘稜收穫王建民旅外建言
張弘稜與海盜隊簽約、展開旅美之路，王建民是他對大聯盟的初印象，從國小時就知道有個台灣人在美國奮鬥，去年初隨中信兄弟隊二軍練球時，也曾與王建民有過交集，當時王建民給他的建言是「做好現在」。
現年20歲的張弘稜，出身彰化，小學階段沒有打過棒球，但當時看過王建民的比賽，成為他對大聯盟的初印象。他在進入彰化藝中後開始打球，進入三民高中後開始萌芽想旅外的念頭，如今與海盜隊簽約，順利跨出旅美之路。
張弘稜去年曾隨兄弟二軍練球，也把握機會請教這位旅美大前輩，「有一些問題會請教他，像是球的轉速，或是狀況不好時怎麼調整。」也曾問過他在大聯盟投球的感覺，「只說人很多，進場人數是無法想像的那種，但專注在捕手手套上，其實聽不到旁邊的聲音。」
張弘稜透露，王建民知道自己的目標是旅外，給他的叮嚀是「做好現在」。
他並不擔心未知的美國生活，「生活上是不用擔心，我適應力很強。」他自認英文不好，但個性比較開朗，「去那邊就會環境所逼吧！遇到自然就會哈啦，促進自己成長。」
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