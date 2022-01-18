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「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

MiLB／張弘稜設定先發投手養成 有20公斤增重課題

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
張弘稜的體重將是赴美之後的課題。記者陳正興／攝影
張弘稜的體重將是赴美之後的課題。記者陳正興／攝影

目前身高190公分、體重76公斤的張弘稜，在海盜球探江睿彥的眼裡看來：「身高夠、體重不夠」，張弘稜透露體能教練開給自己的目標是95公斤，還有一段不算小的空間需要增重。

張弘稜身形一直都是瘦瘦高高，身高持續在長，但體重卻沒跟著長進多少，他透露自己有在慢慢變重，目前約76、77公斤。

江睿彥指出，張弘稜的直球尾勁犀利，變速球也有不錯火候，未來幾年要努力的課題是把所有球種都控制到隨心所欲，對張弘稜的設定是先發投手，「不知道可以爬到幾號，但未來發展空間很大。」

對於他的身材條件，江睿彥則是直指：「身高夠，體重不夠，相信Joe（徐志維，海盜小聯盟教練）會在他的體能加以著墨。」

張弘稜表示，飲食方面都會請教徐志維，給自己的目標是95公斤，雖然還有近20公斤要努力，但他笑說：「美國食物應該滿容易胖，建民學長（王建民）說他去時也跟我差不多瘦，去了後才變重。」

張弘稜 海盜 小聯盟

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