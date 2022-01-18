MiLB／張弘稜獲50萬美元簽約金 兩大火球男恐難望其項背

大聯盟國際球員簽約不受封館影響，前天正式起跑後，20歲右投張弘稜就以簽約金50萬美元加盟海盜，目前這個價碼是亞洲自由球員最高，而開南大學潘文輝、文化大學林振瑋暫時待價而沽。

根據大聯盟官網公布的資料，國際球員簽約首日共有71人簽約金超過30萬美元，其中高達50萬美元的就只剩大約一半39人，張弘稜不但是其中一位，還是唯一亞洲代表。張弘稜的50萬美金簽約金，在海盜陣中目前排第2位，多過他的三位球員皆是獲得70萬美元的多明尼加球員。

至於其他幾位今年也頗有機會赴美的台灣選手包括潘文輝、林振瑋，兩位投手都以超過157公里火球著稱，潘文輝甚至吸引至少5支美、日職球隊興趣。不過不少球探認為，兩位年輕人未來可能比較適合朝向後援發展，因此簽約金要超越張弘稜的50萬美元機率不高。