MLB／洋基連2屆銀棒獎得主怎麼了？紐媒爆勒梅休有「疝氣」

有著良好打擊能力的內野手勒梅休（DJ LeMahieu）在加入洋基的頭兩個賽季打出好成績，讓洋基簽下6年9000萬美元（約新台幣24億7918萬元）合約綁住他，不過上季他的表現卻大幅下滑，據《紐約郵報》報導，他低迷的狀況可能是受到「運動型疝氣」影響。

勒梅休在2018年季後離開待了7年的洛磯，之後與洋基簽下2年合約，當時洋基還因為放棄哈波（Bryce Harper）與馬恰多（Manny Machado）兩個大咖改簽下勒梅休飽受批評，不過勒梅休沒讓洋基丟臉，在2019、2020年賽季都奪下銀棒獎、進入年度MVP決選，更在縮水的2020年賽季拿下打擊王。

連續兩季好表現，也讓洋基決定砸下6年9000萬大約綁住勒梅休，然而去年他宛如變了個人似的，打擊率從2020年的.364崩跌至.268，標準化攻擊指數（OPS+）也由178降到聯盟平均以下的97，令人難以想像他是前2屆銀棒獎得主。

《紐約郵報》記者馬丁（Dan Martin）指出，洋基隊球團認為，勒梅休低迷的狀況應與運動型疝氣有關，他也已在去年季後動手術治療，今年勒梅休或許能回歸健康的賽季，再次替洋基帶來火力支援。

不過，馬丁透露勒梅休目前在洋基陣中的定位仍不明，若洋基之後簽下一名游擊手，那麼勒梅休可能會在三壘、二壘與一壘間互相切換，因為托瑞斯（Gleyber Torres）預計會擔任二壘手，烏謝拉（Gio Urshela）與沃特（Luke Voit）則會負責鎮守一、三壘。