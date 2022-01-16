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MiLB／亞洲自由球員身價 張弘稜50萬美元排名第1

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
張弘稜(中)。 張弘稜臉書。
張弘稜(中)。 張弘稜臉書。

大聯盟國際球員簽約日今天正式起跑，20歲右投張弘稜被海盜隊相中，將以簽約金50萬美元加盟，這個價碼目前是亞洲自由球員最高。

根據大聯盟官網公布的資料，國際球員簽約首日共有71人簽約金超過30萬美元，包括多明尼加37人、委內瑞拉29人、哥倫比亞2人，台灣、古巴、荷屬庫拉索各1人。

在這71名球員中，簽約金超過50萬美元有39人，張弘稜當然也是唯一亞洲代表。

海盜今天簽下的國際自由球員，張弘稜的身價排名第4，前3人都是多明尼加籍，分別是游擊手桑托斯（Yordany De Los Santos）120萬美元、 外野手小布蘭柯（Tony Blanco Jr.）90萬美元、右投羅沙（Pitterson Rosa）70萬美元。

紅雀隊一共簽下12名國際球員，包括拒絕參加韓職選秀、目標放在大聯盟的18歲好手趙元彬，未公布簽約金數字，但大聯盟官網列出5名簽約金30萬美元以上的球員，未看到這位南韓選手的名字。

在15名身價超過百萬的國際自由球員中，國民隊以492萬5000美元簽下17歲古巴外野手瓦基洛（Cristhian Vaquero）排名第1，另一說是這位國際自由球員評價高居第2的好手，獲得490萬美元簽約金。

洋基隊以400萬美元簽下17歲多明尼加外野手阿里亞斯（Roderick Arias），他是今年國際球員評價最好的球員，簽約金名列第2。

大聯盟 自由球員 海盜

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