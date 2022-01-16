MLB／曾奪測試會全壘打大賽冠軍 南韓19歲潛力好手加盟紅雀

日籍球星大谷翔平去年賽季掀起二刀流狂潮，寫下多項後人難以達成的紀錄並全票獲選美聯年度MVP，不過，擁有超高人氣、球技的他今年年薪僅有550萬美元（約新台幣1億5154萬元），也被美國媒體《CBS Sports》評選為「最划算低薪球員」第二名。

2022-01-16 11:14