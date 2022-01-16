MLB／曾奪測試會全壘打大賽冠軍 南韓19歲潛力好手加盟紅雀
大聯盟今天啟動國際自由球員簽約，除了我國業餘好手張弘稜加入海盜外，還有其他亞洲選手也同樣達成「美」夢，紅雀隊宣布簽下南韓19歲新星趙元彬（暫譯，조원빈）。
紅雀今天宣布簽下12名國際球員，其中包括南韓年輕好手趙元彬，合約細節並未公布。
來自首爾會展高中的趙元彬身高190公分、體重91公斤，高中整體打擊率.362、有5發全壘打、OPS1.073，高三球季出賽18場，打擊率.367、OPS1.069，打擊能力相當出色。
其實趙元彬早在2020年11月就獲得大聯盟球探矚目，當時他參與在德州以各國新秀為對象的全美力量測試會，獲得17歲以下組全壘打大賽冠軍。去年他放棄韓國職棒選秀，今年如願實現旅美夢，成為第一位以國際業餘球員身分加盟紅雀的亞洲選手。
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