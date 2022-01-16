MLB／普荷斯42歲生日快樂 700轟俱樂部只差21轟達陣

大聯盟679轟重砲普荷斯（Albert Pujols）今天滿42歲，目前仍以自由球具員身分等待新合約，能否展開生涯第22季，成為史上第4位「700轟俱樂部」成員值得期待。

普荷斯去年5月14日遭天使隊釋出，4天後加盟道奇隊，成為生涯21年第3支效力的球隊，也有機會第9次打季後賽，季後成為自由球員。

大聯盟因為勞資爭議，從去年12月初封館至今，除非簽定新的勞資協議，自由球員簽約完全停止，各隊40人名單也不准交易，普荷斯未來動向依然不明。

普荷斯去年在天使、道奇合計出賽109場，出現17支全壘打，生涯679轟紀錄是現役球員最多、史上排名第5，前4人是邦茲（Barry Bonds）762轟、漢克阿倫（Henry Aaron）755轟、貝比魯斯（Babe Ruth）714轟、羅德里奎茲（Alex Rodriguez）696轟。

普荷斯為了感謝長年在天使、道奇和他有深厚交情的教練伊柏（Dino Ebel），最近特別送他一輛跑車；這位55歲資深教練表示，普荷斯從未和他談過追逐700轟紀錄，如果他決定延續生涯，這當然是一個目標。

普荷斯效力紅雀隊時拿過3座國聯MVP，也在2006、11年奪下世界大賽冠軍，伊柏認為他的重點是幫助球隊封王，自己也拿到第3座冠軍，追求個人榮譽不是最重要的事。

水手隊退役球星鈴木一朗2019年以45歲之齡，成為當時最高齡現役球員，接下來兩季都是普荷斯，去年比起大聯盟最年輕的光芒隊20歲小將法蘭柯（Wander Franco），足足大了21歲。