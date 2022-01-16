聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／曾呼麻、幹架、被退隊 國民新秀再因酒駕被捕
過去曾被爆出呼麻、與隊友幹架，前科累累的國民隊左投羅梅洛（Seth Romero）近期再惹麻煩上身，據美國媒體《華盛頓郵報》報導，他在德州因酒駕遭到逮捕。
據報導，美國時間14日羅梅洛在德州因酒駕被捕，隨後以5000美元（約新台幣13萬7765元）交保，國民對此表示，球團已知悉此事，了解詳細情況後會再做出回應。不過，大聯盟目前處於封館狀態，國民無法聯絡羅梅洛，因此也無法立即懲處。
現年25歲的羅梅洛在大學時就有許多不良紀錄，就讀休士頓大學時他曾因吸大麻、與隊友幹架、不遵守宵禁規定等惹出不少麻煩，最終遭校隊退隊。
原先羅梅洛被看好名列選秀順位前十大，但由於風波不斷，他的選秀次序也掉到首輪第25順位。進入職棒後他也沒有收斂，而是繼續做個「頭痛人物」，2018年開季前，他就因違反球隊規定遭踢出春訓營，如今又因酒駕遭逮，可謂前科累累。
羅梅洛在2020年迎來大聯盟初登板，出賽3場防禦率13.50，隨後因右手骨折進入傷兵名單，去年整季都待在小聯盟。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言