MLB／曾呼麻、幹架、被退隊 國民新秀再因酒駕被捕

過去曾被爆出呼麻、與隊友幹架，前科累累的國民隊左投羅梅洛（Seth Romero）近期再惹麻煩上身，據美國媒體《華盛頓郵報》報導，他在德州因酒駕遭到逮捕。

據報導，美國時間14日羅梅洛在德州因酒駕被捕，隨後以5000美元（約新台幣13萬7765元）交保，國民對此表示，球團已知悉此事，了解詳細情況後會再做出回應。不過，大聯盟目前處於封館狀態，國民無法聯絡羅梅洛，因此也無法立即懲處。

現年25歲的羅梅洛在大學時就有許多不良紀錄，就讀休士頓大學時他曾因吸大麻、與隊友幹架、不遵守宵禁規定等惹出不少麻煩，最終遭校隊退隊。

原先羅梅洛被看好名列選秀順位前十大，但由於風波不斷，他的選秀次序也掉到首輪第25順位。進入職棒後他也沒有收斂，而是繼續做個「頭痛人物」，2018年開季前，他就因違反球隊規定遭踢出春訓營，如今又因酒駕遭逮，可謂前科累累。

羅梅洛在2020年迎來大聯盟初登板，出賽3場防禦率13.50，隨後因右手骨折進入傷兵名單，去年整季都待在小聯盟。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康