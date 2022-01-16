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MILB／國民490萬美元簽古巴新秀 身價超出洋基頂級新人
洋基隊官網今天指出，17歲多明尼加外野手阿里亞斯（Roderick Arias），將以簽約金400萬美元的條件加盟洋基，他是今年國際自由球員評價最好的球員，目前球團還未證實此事。
國際球員簽約日今天啟動，洋基擁有517萬9700美元的簽約金額度，看好阿里亞斯在游擊區的臂力，以及左右開弓能力，將以400萬美元簽人。
洋基球探部門評估阿里亞斯，認為他是「五拍子」球員，攻守能力都十分優異，尤其長打能力突出，未來有機會在大聯盟站穩先發。
另外，國際自由球員排名第2的17歲外野手瓦基洛（Cristhian Vaquero），身價比阿里亞斯更高，這位古巴好手確定披上國民隊球衣，簽約金將達490萬美元。
瓦基洛同樣被評為「五拍子」好手，過去在古巴打球時原是左打，後來練成左右開弓，不管長打、速度、防守能力都獲高評價。
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