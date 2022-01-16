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MLB／誰是薪資「CP值」最高球員？ 大谷翔平排第二、他第一

聯合新聞網 / 綜合報導
美媒評選大谷翔平為最低薪高效球員第二名。 美聯社
美媒評選大谷翔平為最低薪高效球員第二名。 美聯社

日籍球星大谷翔平去年賽季掀起二刀流狂潮，寫下多項後人難以達成的紀錄並全票獲選美聯年度MVP，不過，擁有超高人氣、球技的他今年年薪僅有550萬美元（約新台幣1億5154萬元），也被美國媒體《CBS Sports》評選為「最划算低薪球員」第二名。

1994年生的大谷翔平自2018年起效力天使，因為當時他還不滿25歲，根據大聯盟國際球員條款，前3個賽季年薪分別只有54萬美元（約新台幣1487萬元）、65萬美元、70萬美元，2021年賽季終於獲得薪資仲裁資格，大谷翔平的年薪也調整至300萬美元（約新台幣8265萬元）。

不過，他在去年也提前與天使簽下延長合約，2022年賽季薪水也已確定為550萬美元。當時誰也沒料到他2021年會繳出如此亮眼的成績，現在看起來才會覺得大谷的550萬美元年薪非常「廉價」。

然而，根據《CBS Sports》的排名，大谷翔平只在大聯盟低薪高效球員中名列第二，第一名則是國民隊強打少年索托（Juan Soto），他本季年薪為1620萬美元（約新台幣4億4635萬元），報導解釋，這個金額聽起來雖然很高，但這其實只是大聯盟排行前125名高薪球員的平均年薪。而且過去2個賽季沒有一名野手的WAR值（9.5）比他高。」

說起低薪，不得不提及台灣球迷最熟悉的王建民，雖然十多年前的大聯盟薪資生態與現在已完全不同，但王建民最巔峰的2006、2007年球季共拿下38勝，薪水卻分別僅35萬美元、50萬美元，最高薪的2009年球季年薪則為500萬美元。

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