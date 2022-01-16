MILB／台電右投張弘稜進海盜 官網透露簽約金50萬美元

因逢大聯盟封館，讓原先要以入札制度挑戰大聯盟的日籍強打鈴木誠也，成為交易被迫暫緩的苦主之一。不過不影響他的人氣，先前傳出至少有10支球隊有意網羅，讓他苦惱不知要選哪隊。其中洋基更是被美媒點名，以他們球

2022-01-15 12:22