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MILB／台電右投張弘稜進海盜 官網透露簽約金50萬美元
大聯盟國際球員簽約日今天啟動，海盜隊官網指出，已簽定國際球員排名11、12的外野手小布蘭柯（Tony Blanco Jr.）、游擊手桑托斯（Yordany De Los Santos），簽約金分別是90萬和120萬美元，也會簽下20歲台灣右投張弘稜，簽約金將是50萬美元。
大聯盟國際球員簽約日原本是7月3日，近兩年改為1月16日，海盜今年簽約金額度是626萬2600美元，目前球團高層還未證實這3筆合約。
張弘稜出身高雄市三民高中青棒隊，早就設定旅外目標，但大聯盟前年受到疫情衝擊，取消國際自由球員簽約，他選擇進入台電成棒隊，今年終於等到赴美機會，將加入鄭宗哲、陳柏毓的行列，成為海盜第3位現役台灣球員。
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