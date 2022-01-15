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MLB／昔日早餐店打線一員 卡布雷拉結束15年大聯盟生涯

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

曾是台灣球迷熟悉的「早餐店打線」一員，卡布雷拉（Melky Cabrera）今天透過社群網站宣布退役，他自承：「該是我從MLB退休的時候了」，決定為15年大聯盟生涯畫下句點。

在台灣球迷之間綽號「牛奶弟」、「牛奶小子」的卡布雷拉，2005年在洋基升上大聯盟，效力洋基的5年正好與王建民重疊，也是2009年洋基的冠軍班底，因此打響在台灣的知名度。

卡布雷拉的15年大聯盟生涯效力過8隊，累積1962支安打、144轟、854分打點，曾於2009年8月3日對白襪隊達成完全打擊，前一次在大聯盟出賽已是2019年，去年未有美職球隊青睞，整年為多明尼加出征多項國際賽，包括參戰東京奧運。

他的生涯在2012年急轉直下，季中被檢測出使用禁藥，遭大聯盟禁賽50場，還被紐約媒體爆出涉嫌造假網站，以利自己以不知情下誤用含有禁藥的補給品提出上訴，從此背上惡名。

大聯盟 洋基

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