MLB／美國學校師資短缺 紅雀隊金手套得主變身體育老師！

聯合新聞網 / 綜合報導
紅雀隊中堅手貝德上季獲得國聯金手套殊榮，上週他到一所小學擔任代課體育老師。 紅雀推特
紅雀隊中堅手貝德上季獲得國聯金手套殊榮，上週他到一所小學擔任代課體育老師。 紅雀推特

新冠肺炎疫情令美國公立學校多年來一直存在的師資短缺問題更加嚴峻，據美國媒體報導，去年國聯金手套獎得主、紅雀隊外野手貝德（Harrison Bader）所幸趁著休賽季兼封館期間，到小學兼任代課體育老師，令學生驚喜不已。

密蘇里州梅拉梅克國小的校長費雪（Patrick Fisher）提到，許多學校都因疫情影響導致教師人數短缺，後來在參議員威廉斯（Brian Williams）的引薦下，上季的外野手金手套獎得主貝德成了代課體育老師。

美國時間上週五，貝德現身梅拉梅克國小三年級的課堂，他暫時卸下大聯盟球員的光環，被一群孩子教如何玩遊戲，他說：「在聖路易的球迷面前，我在棒球場上取得了成就，但在孩子們玩的遊戲中，他們比我更厲害。」

貝德在離開學校前，還替小朋友在帽子簽名，甚至贈送了一些紅雀隊的球具給校方。費雪表示，貝德的到來鼓舞了孩子們，也讓他們玩得開心、留下特別的回憶。

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