MLB／封館期間強打仍很「夯」 鈴木誠也：煩惱要選哪隊

日本27歲強打鈴木誠也去年季後宣布挑戰大聯盟，據美國媒體《The Athletic》報導，有至少10支球隊對他有興趣，不過受限於封館無法與球隊簽約，鈴木誠也則表示會「慢慢等」，並坦言自己不斷思考要選擇哪一隊，甚至因此睡不好。

鈴木誠也成為大聯盟封館的最大受害者之一，他表示在日本時從未遭遇過這樣的窘境，但後來他也漸漸釋懷：「一開始我有點擔心，不過換個角度正向思考，想著這一切很快就會結束，這就能讓我保持積極的心態。」

此外，美媒也報導包括水手、巨人、紅襪、道奇、教士、洋基、光芒和藍鳥在內的10到12支球團都有意網羅鈴木誠也，並曾透過視訊交涉。

鈴木誠也透露，自己在球隊選擇上也傷透腦筋，他說：「我無法停止思考要選擇哪一隊，老實說，我現在依舊很迷茫，我甚至每晚都睡不著，因為很多球隊都讓我心動、留下深刻的印象，我還需要思考。」

先前美媒《CBS Sports》預測鈴木誠也行情，推估他有望簽下4年、6400萬美元（約新台幣17億6521萬元）合約。