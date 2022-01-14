MLB／夏維茲閃離洋基不意外 凱許曼知道他騎驢找馬

夏維茲（Eric Chavez）到職洋基助理打擊教練兩周就被挖角，轉戰大都會擔任打擊教練，總經理凱許曼（Brian Cashman）談及此事，坦承並非沒有預期，在洽談的過程中，他就知道夏維茲可能還會得到其他offer（錄取信）。

洋基今冬經歷教練團大幅改組，夏維茲原已在12月底確認擔任助理打擊教練，未料在上周傳出轉戰大都會，位置是更高的打擊教練。

凱許曼昨天受訪談到目前助理打教的尋找進度，尚在評估候選名單的階段，還未展開面試。他也提到夏維茲的離開，他並非沒有心理準備，洋基決定給予夏維茲助理打教的位置時，夏維茲就已明確表達，他同時也在面試其他職缺。

凱許曼表示，「我們的私心是那些球隊不會在短時間內出手，但運動家、大都會都開了職缺給他，而他與那些球隊有著緊密的連結。」

夏維茲在運動家度過13年選手生涯，與執行副總賓恩（Billy Beane）熟識；退役後陸續任職於洋基、天使，則與艾普勒（Billy Eppler）結下緣份，隨著艾普勒進駐大都會總管大位，夏維茲也決定投效。