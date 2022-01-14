MLB／防年資精算 大聯盟提案新人奪獎就送1支選秀籤

大聯盟封館第43天，雙方今天重啟談判，據傳大聯盟的提案讓球員工會興趣缺缺，封館恐怕還會持續一段時間，消息人士指出，春訓延期的機率頗高。

根據美媒掌握的消息，大聯盟的提案內容首先是薪資仲裁制度的微調，原有制度為介在2到3年年資之間的選手，累積年資排名前22%可提前1年獲得薪資仲裁資格，但這僅保障了少數新秀，大聯盟提出所有2到3年年資的選手，都根據一套公式獲得加薪，所有球員都從第3年起開始有申請薪資仲裁的權利，而這一項提案就讓球員工會不太滿意。

第二項提案則是樂透制度，有鑒於過去常發生球隊為了多握有頂級新秀1年，刻意精算升上大聯盟的天數，致使無法獲得1年年資，最著名的案例就是布萊恩（Kris Bryant），差1天而必須晚1年才能取得自由球員資格，大聯盟為此提出對應辦法。

大聯盟的提案是，如果球隊將百大新秀放在開季名單，而這名選手贏得年度新人王，或是在前3年生涯於年度MVP、塞揚獎票選排名前3，則球隊可多獲得1支選秀籤，於30隊首輪選完後可用。

此外，為了避免球隊為搶狀元而擺爛，大聯盟也提案限制球隊連續獲得前3順位籤的年限。

球員工會代表之一薛則（Max Scherzer）先前曾控訴，「越來越多球隊在『坦』，我不會說這些球隊老闆是壞蛋，因為體制就是這樣，選秀權越高越有價值，而勞資協議准許球隊取得他們想要的新秀的方式就是輸球，當球隊進入搶狀元模式，精算選手年資，把6年操作成7年，在我們看來，那並不OK。」