MLB／傳奇鐵捕之子轉戰雙城 回生涯起點盼再起
根據大聯盟報導，名人堂鐵捕羅德里格茲(Ivan Rodriguez)之子，D-Rod羅德里格茲(Dereck Rodriguez)，將重新從雙城隊小聯盟出發，力拼登上大聯盟的機會。
2011年羅德里格茲以外野手身分，在選秀第六輪被雙城隊選中，但後來棄打從頭 。於2018年在巨人隊首次亮相大聯盟處女秀，該年總計出賽21場，拿下6勝4敗，防禦率2.81亮眼成績。
在爸爸羅德里格茲龐大的光環壓力下，備受外界關注的D-Rod，隔年表現大幅下滑，防禦率到來5.64。往後幾年的表現依舊沒有起色，在2020年僅在一軍出賽2場後，就再也沒有登上投手丘。
羅德里格茲被釋出後，先是與洛磯隊簽下為期一年小聯盟合約，延續球員生涯。今日則傳出將轉戰雙城隊小聯盟，重新在老東家找回往日的身手。
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