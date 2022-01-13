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MLB／傳奇鐵捕之子轉戰雙城 回生涯起點盼再起

聯合新聞網 / 綜合報導
名人堂鐵捕I-Rod之子D-Rod羅德里格茲(Dereck Rodriguez)，將重新從雙城隊小聯盟出發，力拼登上大聯盟的機會。 歐新社
名人堂鐵捕I-Rod之子D-Rod羅德里格茲(Dereck Rodriguez)，將重新從雙城隊小聯盟出發，力拼登上大聯盟的機會。 歐新社

根據大聯盟報導，名人堂鐵捕羅德里格茲(Ivan Rodriguez)之子，D-Rod羅德里格茲(Dereck Rodriguez)，將重新從雙城隊小聯盟出發，力拼登上大聯盟的機會。

2011年羅德里格茲以外野手身分，在選秀第六輪被雙城隊選中，但後來棄打從頭 。於2018年在巨人隊首次亮相大聯盟處女秀，該年總計出賽21場，拿下6勝4敗，防禦率2.81亮眼成績。

在爸爸羅德里格茲龐大的光環壓力下，備受外界關注的D-Rod，隔年表現大幅下滑，防禦率到來5.64。往後幾年的表現依舊沒有起色，在2020年僅在一軍出賽2場後，就再也沒有登上投手丘。

羅德里格茲被釋出後，先是與洛磯隊簽下為期一年小聯盟合約，延續球員生涯。今日則傳出將轉戰雙城隊小聯盟，重新在老東家找回往日的身手。

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