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MLB／承認英文不不行 大谷翔平坦言我是來打球的

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平坦蕩回應自己英文真的不行，但自己就是來打球的。 歐新社
大谷翔平坦蕩回應自己英文真的不行，但自己就是來打球的。 歐新社

二刀流球星大谷翔平，本季超狂表現，在全世界掀起風潮，一舉一動也備受各界關注。對於先前被資深球評史密斯（Steven A. Smith）狠批不會講英文，大谷也在近日專訪坦率回應，「我是來打棒球的!」

成為各大媒體新寵兒的大谷翔平，近日登上GQ雜誌的封面人物，並在專訪中談及過往心路歷程，以及如何戰勝困境、破繭而出躍上二刀流無可匹敵的位置。讓全世界球迷們都對這位頂尖球星有更深入的了解。

在專訪中還提到，球評史密斯曾在節目中批評大谷不會說英文一事，並直言有一個不會說英文的球員在隊上可能會為球隊造成傷害，且欠缺與球迷交流也會導致票房不佳。此話一出，也引起大批網友不滿，不解為何球星就一定要說英文？語言能力與整體表現並無相關。

不過對於這番言論，大谷表示不放在心上，並坦率表示，「如果我會說英文，我早就說了!」他隨後補充，「雖然我也希望自己會說英文，因為它能為我帶來更多好處，但我來這裡是為了打棒球，相信我場上的表現就足以與粉絲球迷們互動了。」

大谷也分享從小到大學英文的歷程，「我曾在日本上了六年基礎英文課程，這我來美國前，唯一接觸的英文學習。」他甚至大笑回憶起高中的英文老師，並直言「他的英文確實不太好…」但不是有意要吐槽，只是現在回想起來覺得很有趣。

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