MLB／大谷最愛《灌籃高手》 十大必備物品就像「野球少年」

美職天使隊日籍球星大谷翔平接受GQ雜誌專訪，也透過影片介紹他生活十大必備物品，結果幾乎全部都跟棒球有關，仍是不折不扣的「野球少年」。

在生活十大必備物品中，大谷翔平第一個拿出的是平板電腦，主要是用來觀看訓練計畫、投球打擊狀況，當被問到是否為用來追劇時，大谷坦言自己看過近期最夯的「魷魚遊戲」，但習慣用電視看影集，平板的休閒通常用來看漫畫。

最喜歡的漫畫是哪一部，大谷翔平的選擇不是棒球漫畫，而是經典的「灌籃高手」，大谷翔平也說，看完後會很想要打籃球，「但籃球我真的不是很拿手。」

至於其他的物品中還包括了球棒、手套、球鞋等棒球器材，還有治療用冰敷機、氣壓式按摩器、心律監測器、睡眠眼罩、枕頭等相關輔助用品，其中枕頭更是客製化，大谷表示用了這個枕頭，讓他沒有一般運動員常見的落枕煩惱。

唯一算是與棒球無關的，就是智慧手機，大谷翔平拿出的個人手機上面還有些裂痕，他說，手機應該是現代人不可或缺的物品，自己都是用來聯絡或是確認事情使用。