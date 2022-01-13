MLB／大谷翔平盡一己之力 希望棒球成為世界最受歡迎運動

以二刀流身分席捲全球的天使球星大谷翔平，創下的鬼神成績也讓他獲獎無數，拿下美聯MVP殊榮。大谷在最新刊出的《GQ》雜誌訪問中提到，希望能透過自身貢獻，讓棒球成為最受歡迎的運動。

大谷翔平本季繳出史詩級的表現。大谷不僅以投手身分，拿下9勝2敗、156次三振數與3.18防禦率成績，在打擊部分更敲出，46轟、100分打點，打擊率2成57優質數據，成為本季最受矚目的王牌球星。

在GQ專訪中大谷提到希望讓棒球成為世界頂級的運動之一，「棒球運動誕生於此地，所以我非常願意做出任何貢獻，讓棒球成為美國最受歡迎的運動之一。」至於被問到棒球節奏慢、比賽時間過長導致人氣不如以往，大聯盟也致力修改各項規定縮短比賽時間，大谷對此倒是直言，「我對現狀很滿意，認為不需要做任何改變」。

強投豪打的表現，讓大谷登上「時代雜誌」2021年百大最具影響力人物。颳起的「大谷旋風」，也讓他的球衣搶購一空，成為聯盟中最暢銷之一，他表示很開心能成為聯盟「門面」，「成為最佳球員」就是他赴美挑戰大聯盟的目的，而他也強調自己只是去年有好表現，未來仍會以此為動力推高極限。

大谷貼身翻譯水原一平在針對大谷的高人氣則提到，「我認為他有自己的獨特風格，在經歷本季後，我覺得現在沒有一個人比得上他的人氣，甚至比在日本東奧時期更具有吸引力。