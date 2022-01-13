MLB／想自己交出球衣 萊斯特帶著200勝+3枚冠軍戒退休

3座世界大賽冠軍、生涯累積200勝的左投萊斯特（Jon Lester）宣布退休，對他來說，打棒球變得日益艱難，他希望握有主動權，憑自己的意志交出球衣，然後說聲「謝謝，這很有趣」。

38歲的萊斯特生涯效力於兩支老牌球隊，他是2007、13年紅襪冠軍隊成員，2016年也為小熊隊破除「山羊魔咒」奪冠，在紅襪隊9年時間拿下110勝63敗，小熊隊6年累積77勝44敗，有趣的是，在這兩支球隊防禦率3.64、勝率6成36都相同。

在這之前，萊斯特還是位扛癌鬥士，他在2006年的新秀球季罹患淋巴癌，經過一年多的治療才重返投手丘，而且在回到大聯盟的第一場比賽就拿下勝投。

去年球季萊斯特先後效力於國民、紅雀隊，合計先發28場，成績是7勝6敗、防禦率4.71，還不會令人聯想到「退休」二字，不過萊斯特說：「我的身體越來越難負擔，所有的小狀況匯集起來，就變成阻礙你表現的大麻煩。」

「我不想要別人跟我說，你再也無法打球了。」來斯特，希望自己交出球衣，感謝這段棒球之旅帶給他的樂趣，「我想這是最主要的原因。」