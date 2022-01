MLB／一通電話就出現陪練 普荷斯贈道奇教練超跑作謝禮

普荷斯(Albert Pujols)去年季中被待了近10年的東家天使指定讓渡,隨後鄰居道奇以一年短約接手普荷斯,為了感謝私下幫助他訓練的道奇教練埃貝爾(Dino Ebel),「生化人」普荷斯贈送對方一台跑車當作謝禮。

普荷斯和埃貝爾早已認識很長一段時間,因為兩人過去都在天使待過,普荷斯轉戰道奇後,埃貝爾總是會固定開車到普荷斯家陪他練球,埃貝爾曾說,「只要他一通電話,我就會出現,不論何時就算他只想丟丟球或練習揮棒一小時,我都願意陪他因為我很喜歡這麼做,我們的感情非常深厚。」

上個賽季在一場主場比賽結束後,埃貝爾回到家,妻小和他說車庫的門壞掉了要他去修理,沒想到他一開門竟見一輛藍色超跑,當埃貝爾打電話向普荷斯道謝時,這名三屆MVP卻只是很簡短的說,「謝謝你為我做的一切,這是要給你的禮物,我的朋友。」

