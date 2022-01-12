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MLB／一通電話就出現陪練 普荷斯贈道奇教練超跑作謝禮

聯合新聞網 / 綜合報導
普荷斯（Albert Pujols）。 路透社
普荷斯（Albert Pujols）。 路透社

普荷斯（Albert Pujols）去年季中被待了近10年的東家天使指定讓渡，隨後鄰居道奇以一年短約接手普荷斯，為了感謝私下幫助他訓練的道奇教練埃貝爾（Dino Ebel），「生化人」普荷斯贈送對方一台跑車當作謝禮。

普荷斯和埃貝爾早已認識很長一段時間，因為兩人過去都在天使待過，普荷斯轉戰道奇後，埃貝爾總是會固定開車到普荷斯家陪他練球，埃貝爾曾說，「只要他一通電話，我就會出現，不論何時就算他只想丟丟球或練習揮棒一小時，我都願意陪他因為我很喜歡這麼做，我們的感情非常深厚。」

上個賽季在一場主場比賽結束後，埃貝爾回到家，妻小和他說車庫的門壞掉了要他去修理，沒想到他一開門竟見一輛藍色超跑，當埃貝爾打電話向普荷斯道謝時，這名三屆MVP卻只是很簡短的說，「謝謝你為我做的一切，這是要給你的禮物，我的朋友。」

跑車 普荷斯 道奇

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