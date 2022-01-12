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MLB／籲洋基快解除「鬍、髮禁」 紐約郵報：球隊非軍隊

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基不允許球員留鬍子。 路透社
洋基不允許球員留鬍子。 路透社

紐約郵報》今撰寫一篇文章，認為洋基必須解除球員「髮禁」和「鬍禁」，強調這個政策既過時又不合理。

「大家有注意到嗎，洋基球員臉上缺少了一樣別人都有的東西，沒錯就是鬍子，如果你有在關注洋基的球員，就一定知道他們休賽期間的愛好不是打高爾夫球或釣魚，而是在留長鬍子。」

該文繼續寫下，「髮禁」和「鬍禁」也適用於洋基交易來的任何球員，一旦加入洋基，第一件要做的事就是剪頭髮和剃鬍子，球員並沒有選擇權，「如果小塔提斯或小葛雷諾拒絕刮鬍子，交易就取消了嗎？這是一項過時的政策。」

《紐約郵報》認為，如果是根據外觀乾淨體面的角度來看，才不願打破既定傳統，那洋基最經典條紋制服之前也在鈕扣上縫一家運動公司的商標來賺錢，因此任何政策應該都要有彈性可以調整。

《紐約郵報》最後強調，「禁髮令的用意為何？球隊不是軍隊，頭髮的長短和勝負的多寡沒有關聯，若有關係，乾淨整齊的洋基就不會在本世紀只拿下一座世界大賽冠軍而已。」

紐約 洋基

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