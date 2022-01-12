MiLB／張弘稜終於等到美職招手 將成海盜陣中第3位台將

道奇明星外野手貝茲（Mookie Betts）不僅是棒球界的翹楚，還在保齡球賽道上叱吒風雲，近日他一支完成300分滿分影片在網上被瘋傳。 事實上這並非貝茲首次展現過人的保齡球天分，早在2015年和2

2022-01-11 19:11