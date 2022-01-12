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MiLB／張弘稜終於等到美職招手 將成海盜陣中第3位台將

聯合新聞網 / 綜合報導
張弘稜將和海盜簽約赴美闖盪。 中央社
張弘稜將和海盜簽約赴美闖盪。 中央社

去年底左投林昱珉與響尾蛇達成共識，莊陳仲敖也將前往運動家，據《自由時報》報導，下一位要赴美闖盪的新鮮人就是將和海盜簽約的張弘稜。

張弘稜身高190公分、球速最快能飆到151公里，該優勢吸引不少國外球探關注，但受疫情影響當時從三民高中畢業後沒有立即出國，也沒有加入大專球隊，反而先跟著台電練球，曾入選亞洲大學培訓隊，去年也和中信兄弟二軍練過球。

張弘稜曾表示，未來是以出國發展為考量，不過要先調整好身體和心理素質，一旦時機成熟了就會把握，目前終於等到海盜的邀約，這也將是海盜現役第3位台灣球員，2019年球團簽下游擊手鄭宗哲、2020年簽下潛力投手陳柏毓，去年底還安排鄭宗哲在哥倫比亞聯盟出賽，吸取實戰經驗。

由於大聯盟國際球員簽約金額度將在1月15日開始重新計算，因此海盜有多餘薪資空間簽下張弘稜。據《自由時報》報導，張弘稜的簽約金略低於林昱珉，但和莊陳仲敖相仿，大約50萬美金（約1384萬台幣），詳細數字待球團公布。

新鮮人 哥倫比亞 疫情 薪資

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