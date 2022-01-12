MLB／大聯盟封館1個多月後 勞資重啟談判

大聯盟封館1個多月後終於有新進度，根據美國媒體「ESPN」報導，大聯盟與球員工會將在1月14日重新舉行會議，這是自12月2日封館後第一次涉及核心議題的協商，距離原本預計2月展開春訓的日期已經很接近。

大聯盟新版勞資協議在去年到期，談判未果下啟動封館，雙方雖然仍持續開會商討，但都只討論賽程安排、反家暴條款等邊緣問題，重要的自由球員制度、收益分享等尚無進展。

ESPN報導中指出，雙方這次會談會由大聯盟提出修改版本勞資協議，其中包括討論核心的經濟議題，「The Athletic」則指出，會議會採取視訊方式進行。

大聯盟原本預計熱身賽在2月27日展開，球員春訓一般會提前2到3周報到，若不希望影響到球季開打，時間表對雙方來說都很緊迫。

這是雙方相隔1個多月後的正式協商，球員工會對於大聯盟提出的勞資協議版本一定還會有不同意見，恐怕短時間內無法達成共識，雙方也都認為時間會帶給對方壓力，這也非球迷所樂見。